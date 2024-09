video suggerito

Si finge un cliente e ruba un orologio di lusso: il proprietario lo insegue e viene investito dall’auto del ladro Un gioielliere è rimasto ferito mentre cercava di inseguire il malvivente che poco prima lo aveva rapinato di un orologio di lusso: è stato portato in ospedale con diversi traumi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un gioielliere è rimasto ferito dopo essere stato vittima di una rapina nel suo negozio in pieno centro a Varese. I rapinatori sono scappati via con un prezioso orologio. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ricostruito, grazie anche alla testimonianza del gioielliere, quanto accaduto.

Tutto è avvenuto verso le 12.30 in via Del Cairo alla gioielleria "Tempo al Tempo". Uno dei due malviventi era entrato nel negozio spacciandosi per un normale cliente mentre il complice lo aspettava in auto con il motore acceso facendo così da palo. Il rapinatore entrato nella gioielleria ha prima distratto il titolare e poi ha afferrato un orologio Patek Philippe del valore di diverse migliaia di euro che aveva visto in vetrina. Solo allora è uscito dal negozio e ha raggiunto il complice. A questo punto il gioielliere ha provato a rincorrerlo e a bloccarlo: si è aggrappato alla macchina dei due malviventi venendo urtato e trascinato per alcuni metri.

Intanto è stato lanciato l'allarme al 112: in poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari e i carabinieri di Varese. Il gioielliere è stato soccorso e trasportato in codice giallo in ospedale perché ha riportato un trauma alla spalla e alla testa. I militari intanto si sono messi alla ricerca dei malviventi analizzando anche le telecamere di video sorveglianza. Sono in corso le indagini.