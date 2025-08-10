milano
Si finge operaio e svuota i distributori automatici nella metro di Milano: fermato con 3.600 euro a Cordusio

Un uomo di 29 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato nella metro Cordusio, in centro a Milano: l’uomo è stato sorpreso con indosso l’uniforme della ditta incaricata della manutenzione dei distributori e con chiavi modificate.
Un uomo di 29 anni è stato arrestato nella mattinata di oggi, domenica 10 agosto, per tentato furto aggravato: l'uomo – di nazionalità ucraina – è stato sorpreso nella stazione della linea rossa della metropolitana di Cordusio, a Milano, mentre rubava i soldi dai distributori automatici presenti in stazione. Il 29enne è stato individuato e bloccato dalla Polmetro: con sé aveva 3.600 euro, tra banconote di vario taglio e monetine, che era appena riuscito a sgraffignare da uno dei distributori automatici presenti in banchina.

L'uomo indossava una finta uniforme da tecnico

Al fine di dissimulare le sue intenzioni criminali e passare inosservato, il 29enne ha indossato una finta uniforme da tecnico della ditta che si occupa della manutenzione dei distributori automatici nelle stazioni della metropolitana meneghina. Inoltre, dopo essere stato fermato dalla Polmetro, l'uomo è stato trovato anche in possesso di chiavi modificate, grazie alle quali stava svuotando una delle macchinette presenti sulla banchina della stazione di Cordusio.

