Si ferisce alla gamba con la motosega tagliando una pianta: è gravissimo Nella bergamasca un ragazzo di 33 anni si è ferito alla gamba con una motosega mentre tagliava una pianta. Le sue condizioni sono gravissime.

(Immagine di repertorio)

Nella Bergamasca un uomo si è ferito alla gamba con la motosega che stava utilizzando per la potatura di una pianta. L'incidente sul lavoro è avvenuto verso le 15:10 in viale alle Fonti, a Sant'Omobono Terme, comune in provincia di Bergamo. I soccorsi sono intervenuti con urgenza e la vittima, trovata in gravi condizioni, è stata portata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L'incidente mentre potava una pianta

La dinamica dell'incidente, classificabile come infortunio sul lavoro, è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava tagliando una pianta nei pressi di un bosco, quando si sarebbe ferito alla gamba con la motosega che stava utilizzando per la potatura.

Le gravi condizioni del lavoratore hanno richiesto un intervento urgente dei paramedici, che sono arrivati tramite elicottero e ambulanza. I soccorsi sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco, l'agenzia di tutela della salute (Ats) e i carabinieri. I militari dell'arma hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire in quali condizioni si sia verificato l'incidente.

La vittima è gravissima

La vittima, un uomo di 33 anni, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Si trova ora ricoverata in gravi condizioni, non si sa se sia in pericolo di vita.