Si è intascata 1 milione e mezzo di euro di ActionAid, Francesca Marenco condannata a 4 anni e 8 mesi

Francesca Marenco, 47 anni, ex responsabile amministrativa di ActionAid, sarebbe stata condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione per aver sottratto oltre un milione di euro alla onlus.

Con l'accusa di aver sottratto illegalmente ad ActionAid circa un milione e mezzo di fondi provenienti dalle donazioni, Francesca Marenco, 47 anni, ex responsabile amministrativa della onlus, sarebbe stata condannata a Milano a quattro anni e otto mesi di reclusione. Secondo quanto si apprende la decisione sarebbe stata presa ieri, martedì 17 febbraio, dalla gup Sara Cipolla al termine del processo in abbreviato disponendo nei confronti della donna anche il versamento di 3mila euro di multa e la confisca dei beni per oltre 480mila euro.

Stando sempre a quanto fino ad ora appreso, l'importo sarebbe già sotto sequestro come provento dei reati fiscali contestati assieme ad appropriazione indebita e accesso abusivo a sistema informatico. La giudice, che depositerà le motivazioni entro 30 giorni, avrebbe accolto la richiesta della pm Giovanna Cavalleri, che ha coordinato l'inchiesta condotta dalla Sezione polizia giudiziaria-aliquota Guardia di Finanza della procura.

L'imputata, ora in carcere per un aggravamento della misura, lo scorso ottobre è stata destinataria di un provvedimento di arresti domiciliari notificatole dalla Gdf nell'abitazione dove era in regime di detenzione in seguito a un cumulo di pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione per altre due vicende simili.

Secondo gli accertamenti Marenco, assunta part time al posto di una collega in maternità con compiti amministrativi e di gestione delle finanze di ActionAid, avrebbe ricevuto le credenziali dei conti online della Onlus e di un altro ente di beneficenza collegato e con lo stesso scopo umanitario. Credenziali che, nell'ottobre 2022, sarebbe riuscita a cambiare tenendo, però, nascosti i nuovi dati agli altri dipendenti. In tal modo, in due anni, sarebbe riuscita a sottrarre un milione e 488mila euro senza che nessuno se ne accorgesse e presentando estratti conto fasulli.