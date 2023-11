Si è costituito il pirata della strada che ha investito un 38enne ed è scappato Si è presentato oggi pomeriggio ai Carabinieri l’uomo che la notte scorsa ha investito un pedone di 38 anni in via Morgantini a Milano (San Siro) senza poi fermarsi a soccorrerlo. Ancora critiche le condizioni della vittima.

Si è presentato oggi pomeriggio ai Carabinieri l'uomo che la notte scorsa, a bordo della propria auto, ha investito un pedone di 38 anni all'incrocio tra via Morgantini e via Rembrandt a Milano (zona San Siro) senza poi fermarsi a prestare soccorso: si tratta di un 45enne milanese. La sua posizione, adesso, è al vaglio degli agenti di Polizia locale.

Ancora critiche, invece, le condizioni della vittima. Trasportata al San Carlo in condizioni disperate, si trova ancora ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale cittadino: troppo gravi le ferite riportate nello schianto, tra fratture multiple e un importante trauma cranico.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale attraverso l'analisi delle telecamere di zona, sarebbe accaduto intorno alle 3 di notte di domenica 12 novembre. Il 38enne, che stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonale, sarebbe stato preso in pieno e travolto dall'automobile in corsa, fuggita via a tutta velocità dopo il forte impatto.