video suggerito

Si dichiara nullatenente, ma ha una villa e auto di lusso: sequestri per 1 milione di euro a un pusher Il Tribunale di Milano ha disposto un sequestro da oltre 1 milione di euro per un 50enne, pluripregiudicato per spaccio, L’uomo si dichiarava nullatenente, ma viveva in una villa di lusso e possedeva vari appartamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Tribunale di Milano, su richiesta del Questore di Varese, Carlo Mazza, e del procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, ha disposto il sequestro di beni dal valore di oltre un milione di euro nei confronti di un 50enne residente a Varese. Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla Divisione anticrimine, si tratterebbe di uno spacciatore che, sebbene risultasse nullatenente, possedeva una villa, appartamenti e auto di lusso intestate ai familiari.

I beni di lusso sequestrati al 50enne

L'uomo, 50enne di origine marocchina che in passato è stato arrestato e condannato più volte per spaccio, possedeva dieci conti correnti e una villa da 500 metri quadrati con giardino in cui viveva con la moglie, la figliastra, la sorella e la suocera. A loro aveva intestato la casa, altri appartamenti e una Bmw Serie 6 Gran Turismo. La villa conteneva arredamento di lusso, bagni di marmo e finiture di pregio.

Secondo gli investigatori, si tratterebbe di beni comprati con i soldi ottenuti attraverso un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che si estendeva in parte del nord Italia e del centro. Le parenti dell'uomo, inoltre, negli anni avevano avuto accesso a diversi benefici statali come il reddito di cittadinanza, di emergenza e l'indennità mensile di disoccupazione.

In un appartamento, due cittadini irregolari

In una delle abitazioni sottoposte a sequestro dal Tribunale di Milano vivevano due cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale. Per loro è stato emesso il decreto di espulsione.

Ancora al vaglio la posizione della sorella del 50enne. Gli inquirenti della Squadra Mobile devono verificare a che titolo fornisse alloggio ai due concittadini.