Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale a Bergamo: sul posto le forze dell’ordine

Un uomo sta minacciando di darsi fuoco con un accendino in mano dopo essersi cosparso di benzina davanti al Tribunale di Bergamo. Sul posto forze dell’ordine e soccorritori.
A cura di Giulia Ghirardi
Proprio in questo momento, in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo, per motivi ancora sconosciuti un uomo starebbe minacciando di darsi fuoco con un accendino in mano dopo essersi cosparso di benzina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che stanno cercando di far desistere l'uomo del compiere l'estremo gesto.

L'intervento delle forze dell'ordine

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, la vicenda sarebbe iniziata da qualche ora, intorno alle 9:00 di questa mattina, venerdì 6 marzo, quando un uomo – la cui identità è ancora sconosciuta – si sarebbe cosparso di benzina, minacciando di darsi fuoco nei pressi del cancello del palazzo di Giustizia bergamasco.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori del 118 che stanno cercando di dissuadere l'uomo dal compiere il gesto. Nel frattempo, l'area e le vie limitrofe sono state chiusa al traffico e le persone che abitano nella zona circostante sono state invitate a non uscire di casa.

Articolo in fase di aggiornamento

