Picchia la madre e molesta studenti fuori scuola: arrestato un 18enne a Bergamo

Un ragazzo di 18 anni di Bergamo è stato arrestato dopo l’ennesima violenza e aggressione nei confronti della madre e minacce verso alcuni studenti della città. Il 18enne cercava soldi per acquistare droga.

Foto di repertorio

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo per violenza fisica nei confronti della madre e per minacce e molestie nei confronti invece di diversi studenti e studentesse avvenuti fuori da una scuola di Bergamo. Le manette sono scattate ieri pomeriggio, venerdì 27 febbraio.

Nell'ambito delle indagini, condotte dalla locale Squadra Mobile in collaborazione con gli agenti della Divisione Anticrimine, è emerso un atteggiamento particolarmente aggressivo e vessatorio del 18enne verso la madre. Secondo quanto si apprende da tempo il ragazzo avrebbe chiesto soldi alla madre con insistenza, e quando non li otteneva l'aggrediva verbalmente e fisicamente. Il tutto per un bisogno fuori controllo di acquisto di droga e sostanze stupefacenti. In casa, il giovane, avrebbe creato un clima di tensione e paura.

Ma nonostante questo le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo – avrebbero preso avvio a seguito di diversi episodi di disturbo e molestia segnalati nei confronti di minorenni e studenti, avvicinati all’uscita delle scuole con atteggiamenti insistenti e minacciosi. E pur in assenza iniziale di denunce formali, gli investigatori avrebbero comunque avviato mirate attività di approfondimento.

L’ultimo episodio si è verificato ieri, venerdì 27 febbraio, quando al culmine dell'ennesima violenza, la madre del ragazzo ha chiamato le forze dell'ordine sono intervenute nell’abitazione. Gli operatori, giunti sul posto, hanno messo la donna in sicurezza e poi fermato e arrestato il figlio 18enne.