Allarme bomba al Tribunale di Milano, in corso l’evacuazione di centinaia di persone: il video

Allarme bomba al Tribunale di Milano – Credits: Ansa

La polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo proprio in questo momento al palazzo di Giustizia di Milano, in corso di Porta Vittoria, nel pieno centro della città, per un allarme bomba arrivato in Questura questa mattina, venerdì 6 marzo. Nel frattempo, è in corso l'evacuazione delle centinaia di persone che si trovavano all'interno dell'edificio.

L'allarme bomba al Tribunale di Milano

Secondo quanto appreso fino a questo momento, alle prime ore della mattinata di oggi sarebbero arrivate in Questura più telefonate anonime a ripetizione, nell'arco di circa mezz'ora, con cui una voce – pare con accento straniero – ha segnalato con insistenza la presenza di un ordigno esplosivo all'interno del palazzo di Giustizia milanese senza, però, fare riferimento a rivendicazioni.

L’evacuazione fuori dal Tribunale

Stando a quanto riferito, non appena sono arrivate le telefonate – la cui origine è ancora sconosciuta – i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno subito attivato il piano di emergenza, disponendo l'evacuazione di tutte le persone presenti all'interno, centinaia, che stanno mano a mano uscendo dal palazzo di Giustizia. Contestualmente, sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese. Inoltre, alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone sono state invitate ad allontanarsi dall'edificio in attesa di tutte le verifiche delle forze dell'ordine.

Le vie limitrofe al Tribunale sono state chiuse con dei nastri

Al momento, davanti al Tribunale sono presenti più mezzi di vigili del fuoco e della polizia per eseguire tutti gli accertamenti necessari. "Dopo aver terminato l'evacuazione del personale che al momento si trova ancora all'interno del Tribunale, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni", hanno riferito gli operatori che sono intervenuti. Appena sarà terminata, infatti, inizieranno le operazioni di bonifica da parte degli artificieri e delle unità cinofile delle forze dell'ordine e "nessuna persona potrà rientrare in Tribunale fino al termine delle attività di bonifica", ha riferito il presidente del Tribunale, Fabio Roia.