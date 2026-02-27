milano
“Allarme bomba” nella sede della Lega in via Bellerio a Milano: intervento degli artificieri

Allarme bomba nel pomeriggio di oggi nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Artificieri e unità cinofile della Polizia sul posto. Accertamenti in corso.
A cura di Francesca Caporello
(foto AskNews)
(foto AskNews)

Momenti di paura e panico nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, in via Bellerio a Milano, dove sarebbe scattato un'allarme bomba nella sede della Lega. A comunicarlo, in una nota diffusa, proprio lo stesso partito, senza però fornire al momento ulteriori dettagli.

Sul posto, secondo quanto si apprende, sono subito intervenuti gli artificieri e le unità cinofile della Questura di Milano. E stando sempre alle prime informazioni diffuse, gli artificieri della polizia – una volta effettuato il sopralluogo – hanno dato esito negativo e l'allarme bomba è rientrato, come confermato a Fanpage.it da fonti investigative. A quanto si apprende, le operazioni sono ancora in via di conclusione.

Ancora da chiarire le dinamiche esatte di questo allarme. Ma sembrerebbe una telefonata anonima ai carabinieri avrebbe annunciato la presenza di una bomba nella sede del partito. Nella circostanza sarebbero state sospese anche le dirette anche di Radio Libertà che ha sede nell'edificio.

Notizia in aggiornamento

Cronaca
