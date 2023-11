Si chiude in auto e tenta di uccidersi con il gas di scarico: salvato un poliziotto A Madesimo (Sondrio) un uomo è stato estratto dall’abitacolo della sua automobile: era stato infatti stordito dai fumi di scarico. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Mese.

Un uomo è stato trovato privo di sensi nella sua automobile. Avrebbe infatti provato a togliersi la vita: l'episodio si è verificato a Madesimo, comune nella provincia di Sondrio, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 novembre. Il 47enne, che è originario di Milano, è stato estratto dall'abitacolo: era stato infatti stordito dai fumi di scarico. A trovarlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Mese che sono stati allertati dalla sala operativa della Questura di Milano.

L'allarme lanciato dalla cognata

A chiamare le forze dell'ordine, è stata la cognata dell'uomo. La donna, infatti, era a conoscenza del periodo difficile che stava attraversando l'uomo: nel pomeriggio aveva trovato una lettera dove le intenzioni dell'uomo di portare avanti un gesto estremo sarebbero state abbastanza palesi. Dopo aver provato a chiamarlo diverse volte, ha deciso di telefonare alla polizia.

L'uomo estratto dall'abitacolo dagli agenti della stradale

Gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo tramite la cellula telefonica alla quale si era agganciato il cellulare dell'uomo. In questo modo è stato possibile localizzarlo. Gli agenti della Statale hanno subito notato una luce soffusa in una strada sterrata vicino a Isola: hanno subito individuato l'automobile, che aveva il motore acceso. Il 47enne aveva collegato lo scarico all'abitacolo con un tubo di plastica flessibile e l'aveva sigillato lungo il finestrino posteriore.

L'uomo, dopo essere stato tratto in salvo dagli agenti, è stato poi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Chiavenna: non è in pericolo di vita. Ieri sera è stato poi trasferito all'ospedale di Sondrio.