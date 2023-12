Nota un’auto sospetta mentre fa jogging: salva un uomo che voleva suicidarsi con il gas di scarico Un runner ha notato l’auto parcheggiata in una zona isolata e si è insospettito: all’interno c’era un uomo di 52 anni che stava tentando di suicidarsi.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 11 dicembre, un uomo è andato a correre, come è solito fare, nelle campagne di Brinzio, in provincia di Varese. Mentre era intento a fare il suo allenamento, si è accorto di un'auto parcheggiata in modo sospetto. Ad attirare la sua attenzione è stata in particolare la presenza di un tubo che collegava la marmitta al finestrino e quindi all'abitacolo del veicolo. Così il runner è riuscito a salvare la vita un cinquantaduenne che stava tentando il suicidio.

Se non fosse passato di lì, proprio in quel momento, il corridore amatoriale, l'uomo di 52 anni sarebbe riuscito a portare a termine il suo piano suicidio. Ma fortunatamente il caso ha voluto che il runner si stesse allenando nelle campagne della provincia di Varese e, nonostante fosse assorto nella sua corsa, abbia notato la presenza di quell'auto in una zona così isolata. La macchina ha attirato la sua attenzione e quindi l'uomo ha capito che c'era qualcosa che non tornava.

Nella marmitta dell'auto, da cui fuoriescono i gas di scarico dell'auto, era infatti infilato un tubo che arrivava direttamente nell'abitacolo, passando per il finestrino anteriore sinistro. L'atleta ha subito capito la situazione e, senza lasciarsi intimidire, si è avvicinato al veicolo. All'interno c'era un uomo che stava tentando di suicidarsi. Così ha subito chiamato il numero unico per le emergenze al fine di richiedere l'intervento dei carabinieri.

Immediatamente sono arrivati sul posto i militari della Compagnia di Luino, i vigili del fuoco e un'ambulanza con l'ausilio dell'automedica del Agenzia regionale di emergenza e urgenza. L'uomo asserragliato all'interno dell'auto fortunatamente non aveva ancora accesso il motore dell'auto, grazie anche alla presenza del runner che non si è mai allontanato nell'attesa dei soccorsi e ha tentato di dissuaderlo dal piano suicidario.

Il cinquantaduenne è quindi stato estratto dall'auto e portato in salvo, prima di essere accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Varese per tutti gli accertamenti del caso. E ora dovrà la vita a quell'atleta che, per caso, si è accorto di lui.