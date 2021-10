Si cerca Paola Tonoli, 43enne scomparsa a San Felice Benaco: stava male per la morte del figlio 20enne Paola Tonoli, 43 anni, è scomparsa da mercoledì sera da San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Si è allontanata a piedi dalla casa dei genitori, senza portare con sé né la giacca né il cellulare. La famiglia è molto preoccupata: Paola stava male dalla scorsa estate, quando aveva perso il figlio di soli 20 anni.

A cura di Francesco Loiacono

Paola Tonoli (Facebook)

Ore di ansia a San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago di Garda, per la scomparsa di Paola Tonoli. Si tratta di una 43enne della quale non si hanno più notizie da mercoledì sera. Paola si è allontanata a piedi verso le 23.30 da via San Fermo senza portare né la giacca né il telefono cellulare con sé e da allora si sono perse le sue tracce. I famigliari, preoccupati per la scomparsa, hanno avvertito le forze dell'ordine e hanno diffuso appelli e foto anche sui social network: un messaggio con alcune informazioni utili è apparso sul gruppo Facebook "Sei di San Felice del Benaco se…" ed è stato ripreso anche dalla pagina ufficiale del comune bresciano. Al momento della scomparsa Paola indossava una felpa nera, pantaloni verdoni e delle scarpe da ginnastica nera. Della donna è stata diffusa una fotografia che però non rappresenta il suo attuale aspetto: adesso ha infatti i capelli corti, con taglio quasi da ragazzo, e rispetto alla foto è dimagrita.

La donna aveva perso il figlio 20enne pochi mesi fa

Mercoledì sera Paola si trovava a casa dei genitori, dove era arrivata assieme alla sorella. Le preoccupazioni dei famigliari per la scomparsa di Paola sono legate anche a un dramma che la donna aveva vissuto pochi mesi fa. La scorsa estate infatti il figlio 20enne di Paola, Samuele Freddi, era morto all'improvviso in casa in circostanze misteriose e da quella tragedia la donna non si era mai ripresa. Le ricerche da parte dei soccorritori stanno andando avanti sia sulla terraferma sia nello spicchio di lago vicino al luogo in cui la 43enne è scomparsa. Chiunque dovesse avere informazioni utili per ritrovarla può contattare le forze dell'ordine o il numero 349.1795427.