La Procura di Brescia indaga per omicidio preterintenzionale per la morte di Samuele Freddi La Procura di Brescia ha avviato un’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale per far luce sulla vicenda che ha portato al decesso, sabato scorso, del ventenne di Manerba Samuele Freddi. Secondo quanto raccolto ora dagli inquirenti, prima del malore in casa che lo ha strappato alla vita, Samuele avrebbe visto degli amici. Una caduta o un colpo alla testa lo avrebbero fatto ricoverare in ospedale. Poi le dimissioni e il tragico epilogo. Oggi l’autopsia.

Samuele Freddi (Foto da Bresciatoday)

Restano ancora un mistero le cause che hanno portato alla morte di Samuele Freddi, il ragazzo di vent'anni di Manerba, nel Bresciano, deceduto nella serata di sabato mentre si trovava nella sua abitazione insieme ai genitori. La Procura, che ha aperto un'inchiesta, sta indagando per omicidio preterintenzionale. Questa l'indiscrezione riportata da Il giornale di Brescia che spiega come ci siano diversi punti bui ancora da chiarire in questa vicenda.

Samuele morto dopo aver battuto la testa, la Procura indaga

Per prima cosa occorre stabilire la causa diretta che ha portato alla morte del ragazzo. Al vaglio degli inquirenti anche la possibilità che Samuele, ricoverato in ospedale a Gavardo nella giornata di sabato dopo aver battuto violentemente la testa, possa essersi trovato in compagnia di amici. Con loro, forse, uno screzio o un gioco finito male. La presenza di altre persone è al centro dell'ipotesi di reato formulata nelle ultime ore. Samuele, dopo il ricovero nel nosocomio, avrebbe chiesto di essere dimesso e tornare a casa. Sembrava stesse bene. Poi, poche ore più tardi, ha accusato un malore.

Il malore in casa e i tentativi vani di salvarlo

Il padre, subito accortosene, ha allarmato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero da Brescia. Per il ventenne però non c'è stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul suo corpo, che verrà effettuata in giornata. Solo l'esame autoptico stabilirà se Samuele è rimasto vittima di un malore sconnesso al ferimento precedente o se strettamente collegato ad esso.