Si cerca Benedetta scomparsa a 15 anni da Cinisello Balsamo nel Milanese: “È minore, potrebbe essere in difficoltà”

Benedetta, 15 anni, è scomparsa ieri, 4 agosto, da Cinisello Balsamo (Milano). L’associazione Penelope Lombardia, che sostiene le famiglie e gli amici delle persone scomparse, ha lanciato un appello urgente per ritrovarla.

Benedetta, ragazzina di 15 anni di Cinisello Balsamo (Milano), risulta scomparsa da ieri, martedì 4 agosto. Come spiegato sui propri social da Penelope Lombardia, associazione che sostiene le famiglie e gli amici delle persone scomparse, la 15enne si sarebbe allontanata da casa senza dare informazioni e il suo cellulare risulta spento. "La famiglia è molto preoccupata. Chiediamo a tutti la massima condivisione dell’appello", ha detto Penelope Lombardia.

Post diffuso da Penelope Lombardia

Benedetta al momento della scomparsa indossava una tutina nera con una scritta rosa. I suoi capelli sono lunghi, mossi e castani. Ha occhi marroni, lentiggini sul viso e una macchia rossa sotto l'occhio sinistro. È alta 170 cm e pesa circa 62kg. La ragazza – spiega ancora Penelope Lombardia – è minorenne e potrebbe essere in difficoltà. "Se qualcuno dovesse avere informazioni utili o dovesse avvistarla, contatti immediatamente le Forze dell'Ordine oppure l'associazione Penelope al numero 380.7814931.

Cosa fare in caso di riconoscimento

Nel caso in cui dovesse capitare di riconoscere una persona scomparsa in strada, occorre – come spiegato a Fanpage.it da Penelope Lombardia – prestare alcuni accorgimenti: "Quando si pensa di aver riconosciuto in strada una persona scomparsa si chiama subito il 112 e si segnala indicando nel modo più preciso ora e luogo dell'avvistamento. Nel frattempo ci si tiene a distanza, senza mai perdere di vista la persona e si aspetta che arrivino le forze dell'ordine. Non si deve affrontare direttamente la persona perché non si sa mai come questa possa reagire. Meglio ancora se si riesce si può scattare una foto alla persona, senza però dare nell'occhio, da diffondere poi solo ed esclusivamente con le forze dell'ordine. In ogni caso, meglio una segnalazione prudente che niente".