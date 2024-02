Si addormenta con la sigaretta accesa e la poltrona prende fuoco: donna morta carbonizzata Una donna è morta carbonizzata nella sua casa a Nuvolera (Brescia). Stando a quanto ricostruito, si sarebbe addormentata con la sigaretta sulla poltrona che ha poi preso fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una 92enne è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì 28 febbraio nella sua abitazione di via Vespucci a Nuvolera, in provincia di Brescia. Stando a quanto ricostruito dai primi accertamenti, la donna si trovava seduta sulla propria poltrona con la sigaretta accesa. Forse a causa di un colpo di sonno o di un momento di distrazione, il mozzicone sarebbe caduto provocando il rogo che ha ucciso la 92enne.

L'incendio causato dalla sigaretta ha sprigionato una grande quantità di fumo che in pochi secondi ha invaso l'appartamento al piano terra della villetta. In un'altra stanza della casa, in quel momento, c'era la badante dell'anziana che è stata svegliata dall'odore di bruciato. La donna ha subito chiesto aiuto al figlio dell'anziana, che abita al piano superiore, e chiamato il 112.

Pochi minuti dopo sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari che hanno provato a soccorrere la 92enne. Per l'anziana, però, non c'era altro da fare che constatarne il decesso. I militari, ora, dovranno accertare la causa del rogo che ha ucciso la donna, ma non ci sarebbero dubbi sull'ipotesi dell'incidente con la sigaretta.