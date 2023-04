Si accorge dei ladri dalla telecamera della Tesla e sventa una rapina da 7mila euro A incastrare alcuni ladri in azione la sera di Pasqua a Dalmine (Bergamo) è stato il monitor di una Tesla di passaggio. Recuperato il bottino di 7.500 euro.

A incastrarli è stata la telecamera di una Tesla di passaggio. Insospettabile, eppure decisiva.

Sono le 23 della domenica di Pasqua a Dalmine, provincia di Bergamo. La Tesla si trova in una zona industriale per raggiungere le colonnine della ricarica elettrica, quando il monitor sulla parte posteriore riprende tre uomini che fuori dal negozio di abbigliamento e casalinghi low cost Pepco Italy trascinano per terra una pesante cassaforte.

L'hanno appena divelta dal muro di uno degli uffici interni, dopo aver forzato l'ingresso del capannone con un piede di porco e aver messo il locale a soqquadro.

Il filmato girato dalla telecamera della Tesla

L'automobilista dentro la vettura elettrica lancia così immediatamente l'allarme, chiamando sul posto i Carabinieri.

I rapinatori nel frattempo sono riusciti a fuggire con il bottino sottobraccio, sì, ma a disposizione delle forze dell'ordine c'è il preziosissimo filmato girato dall'occhio elettronico della Tesla, che ha ripreso la targa e il volto dei banditi: nel giro di soli venti minuti i militari riescono così a rintracciarli in un parcheggio della vicina Brembate.

Agli arresti tre rapinatori, si cerca il quarto uomo

Qui trovano la cassaforte ancora chiusa: il contenuto ammonta a oltre 7.500 euro. Senza contare la presenza schiacciante di chiavi, grimaldelli, passamontagna scuri con cui coprirsi il volto, una mazza. In arresto per furto aggravato, dopo il processo per direttissima, finiscono Jagovar Ahmetovic, 37 anni, Dajgor Ahmetovic, 27 anni e Vittorio Hadzavic, 20 anni. Per il 37enne, con diversi precedenti, viene disposto il carcere.

Ancora latitante il quarto uomo, ripreso dai video e assente durante il blitz delle forze dell'ordine del parcheggio di Brembate.