Una donna di 65 anni in sedia a rotelle ha riportato gravi ustioni al torace, all'addome e a un braccio dopo aver inavvertitamente dato fuoco alla vestaglia che indossava accendendosi una sigaretta. Soccorsa dal marito, è stata poi trasportata d'urgenza in ospedale.

Accende una sigaretta e la vestaglia prende fuoco: donna di 65 anni gravemente ustionata

L'episodio si è verificato nella mattinata di domenica 27 settembre a Pontida, nella Bergamasca. Stando a quanto riferito alle forze dell'ordine, attorno alle 7 di mattina la donna si trovava in casa, in via Colombo. Si era appena svegliata e indossava ancora la vestaglia quando, nel tentativo di accendersi una sigaretta, ha dato fuoco al vestito. A causa della disabilità la signora non è riuscita a liberarsi del capo di abbigliamento. In pochi secondi si è trovata completamente avvolta dalle fiamme. È stato il marito a soccorrerla e chiamare il 118.

Ricoverata in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Le condizioni della donna sono apparse subito molto serie. È stata trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove al momento si trova ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita: probabilmente sarà trasferita nei prossimi giorni in un centro specializzato nella cura dei cosiddetti grandi ustionati. Sull'accaduto indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Zogno. I primi rilievi sembrano confermare l'ipotesi dell'incidente, reso ancor più drammatico dal fatto che la 65enne non era in grado di muoversi agilmente perché sulla sedia a rotelle.