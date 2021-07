Si accende una sigaretta e il materasso prende fuoco: anziana disabile muore tra le fiamme Una donna di 68 anni, Angela Maria Inzaghi, è morta a Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, nell’incendio della sua abitazione. Il rogo sarebbe stato provocato da una sigaretta che la vittima, invalida, si era accesa. La donna sarebbe poi svenuta a causa delle esalazioni ed è morta tra le fiamme. Il dolore della sindaca: “Era amata da tutti”.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragedia nel pomeriggio di ieri, martedì 20 luglio, a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano. Una donna di 68 anni, Angela Maria Inzaghi, è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione, una casa di corte in via 25 Aprile nella frazione di Sant'Agata. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", che ha diffuso la notizia, si sarebbe trattato di un tragico incidente. La vittima, invalida, si sarebbe accesa una sigaretta: una scintilla avrebbe però causato il rogo del materasso sul quale si trovava. La donna, che fatica a camminare, non sarebbe riuscita ad allontanarsi, probabilmente a causa di un malore dovuto alle esalazioni. È quindi rimasta in balia delle fiamme, andando incontro alla morte.

Il dolore della sindaca: È un dramma che ci riguarda da vicino

A nulla è servito l'intervento dei soccorritori: i vigili del fuoco, intervenuti nel giro di pochi minuti, sono riusciti a spegnere l'incendio quando ormai però per la 68enne era troppo tardi. L'intervento dei pompieri ha però consentito di circoscrivere i danni all'abitazione della donna, che abitava al piano terra: il resto della corte non è stato toccato dalle fiamme e non è stato necessario procedere allo sgombero dell'intero edificio.

Resta naturalmente il dolore per la morte della signora Inzaghi, che era molto conosciuta in paese, come testimoniato anche dalla sindaca di Cassina, Elisa Balconi, intervenuta sul posto assieme ai soccorritori: "Angela era amata da tutti, è un dramma che ci riguarda da vicino". La tragedia si è verificato in uno dei rari momenti in cui l'anziana, solitamente assistita dai parenti o da una badante, era rimasta da sola.