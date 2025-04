video suggerito

Si accascia a terra su un bus, infermiera rianima 29enne: “Stavo per perderlo, l’autista mi ha aspettata” Una ragazza di 29 anni è stata rianimata sul bus 90 a Milano da un’infermiera che era tra i passeggeri: “Ero leggermente in ritardo e mi sono messa a correre per prendere il bus, fortunatamente l’autista mi ha vista dagli specchietti e ha aspettato qualche secondo e così sono potuta salire”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

115 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Nella giornata di ieri, lunedì 31 marzo, una ragazza di 29 anni ha avuto un malore mentre si trovava sull'autobus a Milano. Fortunatamente, tra i passeggeri, c'era un'infermiera che è intervenuta immediatamente e l'ha salvata. Sul posto sono poi intervenuti gli operatori sanitari del 118 che l'hanno portata in ospedale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 9.30. L'infermiera, come ha raccontato al giornale MilanoToday, stava per perdere il bus alla fermata Romolo: "Ero leggermente in ritardo e mi sono messa a correre per prendere il bus, fortunatamente l’autista mi ha vista dagli specchietti e ha aspettato qualche secondo e così sono potuta salire".

A un certo punto, la 29enne si è accasciata al suolo. La professionista si è fiondata su di lei e ha immediatamente capito cosa stava accadendo: "Le ho preso il polso ma non ho sentito alcuna pulsazione. Ho quindi controllato se avesse le vie aree ostruite, poi ho iniziato a fare il massaggio cardiaco". Nel frattempo il conducente ha interrotto la corsa e chiamato il 112.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza in codice giallo. Quando sono arrivati, la giovane era cosciente e i parametri vitali erano stabili: è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Carlo dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.