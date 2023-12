Shiva incontra il figlio appena nato in carcere, la compagna: “Il nostro amore può superare quelle mura” Andrea Arrigoni, ovvero il trapper Shiva, ha incontrato in carcere suo figlio appena nato avuto con la compagna Laura Maisano: il cantante è accusato di tentato omicidio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalle pagine Instagram della coppia

Il trapper Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, ha incontrato in carcere suo figlio appena nato avuto con la compagna Laura Maisano. Lo ha spiegato la ragazza in un post su Instagram: "Il tuo amore mi sta completamente riempiendo l’anima (…). Io non ho mai sentito il mio cuore battere così e in mezzo a questa nuvola passeggera hai regalato tu a noi la vita portandoci il sole più caldo in uno dei mesi più freddi, tu sei la nostra magia e noi, grazie a te siamo più forti che mai".

Il piccolo è nato il 25 novembre scorso quando il padre era già in carcere: Shiva era stato avvisato con alcuni fuochi d'artificio lanciati fuori dal carcere. Nel post Laura Maisano ha raccontato che "sei stato così tanto desiderato che abbiamo fatto fatica a crederci, perché quando i sogni sono così forti sembra sempre così complicato raggiungerli. Ti abbiamo protetto per mesi, riservandoti solo per noi, per la paura che qualcosa potesse andare storto. Ricordo la prima volta che abbiamo sentito il tuo cuore battere".

E ancora: "Non abbiamo mai pensato per un solo istante che avremmo potuto fare a meno di te. Sei esattamente come ti ho sempre sognato, sei identico al tuo papà e quando finalmente ti ho accompagnato nelle sue braccia e i vostri occhi così uguali si sono guardati per la prima volta ho perdonato tutte le notti insonni di questa brutta esperienza, guardando al futuro e credendo fermamente che tutto questo finirà, perché vedi, il nostro amore può superare quelle quattro mura e qualsiasi altra barriera".

Perché il trapper Shiva si trova in carcere

Shiva è in carcere con l'accusa di tentato omicidio: il 26 ottobre a Settimo Milanese aveva impugnato la pistola e sparato in un agguato avvenuto fuori dalla sua casa discografica. Il trapper si era trovato davanti due lottatori di Mma ingaggiati dal suo rivale nella musica Rondo da Sosa che aveva chiamato i lottatori per una spedizione punitiva. Poi lo scontro con i colpi di pistola.