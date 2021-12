Sgominata la banda dell’abbraccio, sfilavano i Rolex con avances sessuali Sgominata la banda dell’abbraccio. Tre donne sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di aver rubato Rolex per un valore di oltre 20.000 euro a due malcapitati dopo avances sessuali.

La polizia di Milano ha sgominato la banda dell'abbraccio. Tre donne di 42, 46 e 44 anni, rispettivamente cittadine e peruviane e boliviana, sono indagate in stato di libertà per furto. Le tre hanno precedenti simili per reati commessi in passato compiuti con lo stesso modus operandi. Fingendo di fare avances sessuali, abbracciavano le vittime sfilandogli dal polso i preziosi orologi, per lo più di marca Rolex. Le tre sono state identificate e denunciate.

Le tre donne, transessuali, hanno rubato orologi per un totale di oltre 20.000 euro ai danni di due cittadini italiani. Secondo quanto emerso dalle articolate indagini della squadra investigativa del Commissariato Centro di Milano, i fatti risalgono al novembre del 2019. Le tre avrebbero avvicinato le loro vittime all'esterno di un locale notturno nel centro del capoluogo di regione lombardo. Dopo averli seguiti, riporta una nota della polizia, hanno raggiunto i malcapitati offrendo avances sessuali.

Nel mentre, però, puntavano solo a una cosa: rubargli il Rolex di cui disponevano prima di dileguarsi in fretta e furia con la refurtiva. Una volta sfilato l'orologio, due di loro sono scappate in direzione della complice che le attendeva in macchina per proseguire nella fuga. In un'occasione, una delle tre donne ha perso il cellulare, utile ai poliziotti per approfondire le indagini e risalire all'identità delle componenti della banda. Le tre sono state quindi identificate e denunciate a piede libero per furto.