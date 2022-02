Sfonda il passaggio a livello con l’auto per scappare dai carabinieri: arrestato Un uomo ha divelto le sbarre del passaggio a livello e lanciato una confezione di riso dal finestrino: all’interno c’era un blocco di eroina. È stato arrestato e portato in carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha provato a scappare ai controlli dei carabinieri cercando di forzare le sbarre del passaggio a livello e rischiando quindi di essere investito da un treno: tragedia sfiorata a Cesano Maderno, comune in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo è stato trovato con un'ingente quantità di droga. A finire in manette è un uomo di 35 anni originario di Bovisio Masciago (Monza) che è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli e il tentativo di fuga

Intorno alle 23 di sera, i militari hanno notato che per le vie di Cesano, circolava un'auto sospetta: per questo motivo, hanno chiesto al conducente di fermarsi. L'uomo ha però tentato di seminare l'auto dei carabinieri e ha lanciato dal finestrino una confezione di riso dove poi all'interno è stato trovato un blocco di eroina. Durante il tentativo di fuga, l'auto ha trovato davanti a sé un passaggio a livello con le sbarre già abbassate.

Nella confezione di riso circa 500 grammi di eroina

Il conducente le ha forzate, nonostante il rischio che potesse arrivare da un momento all'altro un treno. Dopo averle divelte, il conducente è sceso dall'auto e ha continuato la sua fuga a piedi. Un tentativo però vano, considerato che dopo poco è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. All'interno della confezione di riso è stato trovato un blocco di eroina di cinquecento grammi: l'uomo, che era già stato sottoposto all'affidamento in prova per una precedente condanna per traffico di stupefacenti, è stato portato in carcere a Monza in attesa di convalida.