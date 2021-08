Sfonda il cancello e appicca un incendio per intimidire l’ex socio: arrestato Un uomo di 40 è finito agli arresti domiciliari per atti intimidatori nei confronti del suo ex socio a cui aveva fatto un credito di 100mila euro. I fatti risalgono allo scorso marzo e luglio: l’arrestato aveva sfondato il cancello di casa del suo debitore e gli aveva appiccato il fuoco in giardino. Fortunatamente nessuno era rimasto ferito.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima forzato con un autocarro il cancello d'ingresso e poi ha appiccato un incendio nel giardino della casa del suo ex socio in affari a cui aveva fatto un credito di 100mila euro. I fatti risalgono allo scorso 11 marzo a Meda, paese in provincia di Monza e Brianza. Ora un uomo di 40 anni è finito in manette al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Meda in collaborazione con i colleghi di Curno, in provincia di Bergamo, dove risiede l'arrestato: nei confronti del 40enne è stata eseguita un'ordinanza di misura cautelare ai domiciliari emessa dal tribunale di Monza con l'accusa di atti persecutori ed estorsione. Da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo aveva già precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

Il secondo atto intimidatorio lo scorso luglio

Gli atti intimidatori però non erano finiti il 21 marzo. Nella notte del 21 luglio sempre nei pressi dell'abitazione dell'ex socio l'arrestato, sempre a scopo dimostrativo come precisano i carabinieri, aveva innescato un incendio che aveva danneggiato il cancello carraio dell’abitazione, parte della recinzione frangivento esterna e alcuni macchinari agricoli. E ancora: quello stesso giorno il 40enne aveva inviato un messaggio su whatsapp a uno dei due figli del suo ex socio scrivendo: "Vai dai carabinieri è l’ultimo avviso". Come a marzo, l'incendio non ha causato danni, nessuno fortunatemente è rimasto ferito. Non è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco: le fiamme infatti non hanno raggiunto l'abitazione. Ora però l'arrestato dovrà chiarire i suoi gesti intimidatori davanti ai giudici.