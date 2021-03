Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo, a Settimo Milanese, in via Pastore all'altezza del civico 6, dove in un appartamento dell'ultimo piano di una delle palazzine del complesso è scoppiato un incendio. Come si evince dal video di Fanpage.it, sul posto si è precipitata un'ambulanza, inviata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, per soccorrere eventuali feriti. Nel frattempo, decine e decine di condomini e residenti dei palazzi affianco si sono riversati nel cortile condominiale applicando alla lettera il piano di evacuazione. Successivamente, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ripristinando la sicurezza della palazzina e consentendo agli abitanti degli altri appartamenti di tornare nelle proprie case. Secondo quanto filtrato, fortunatamente non ci sarebbero feriti né intossicati.

Incendio in un edificio di via Washington a Milano

Un altro incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, a Milano, in via Washington. Secondo quanto riportato, due persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 8 quando una nube di fumo nero si è sollevata dallo scantinato dell'edificio. Conseguentemente, anche l'odore tipico di qualcosa che brucia è salito dalla cantina propagandosi all'interno dell'edificio. Allertati, sul posto, il civico 52 della via, si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Milano. Con loro, anche un'ambulanza del 118, inviata sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Le due persone che sono rimaste intossicate, rispettivamente di 25 e 52 anni, sono state medicate e trasportate in codice verde al pronto soccorso del Policlinico di Milano.