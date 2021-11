Settimo Milanese, motociclista tampona un furgone e muore sul colpo Un motociclista di 50 anni è morto ieri a Settimo Milanese dopo un violento incidente con un furgone. Secondo quanto filtrato, il centauro avrebbe tamponato il veicolo di un 60enne morendo sul colpo.

Immagine di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Un motociclista di 50 anni è morto dopo aver urtato violentemente un furgone: l'impatto non gli ha lasciato scampo. Teatro dell'accaduto, via per Vighignolo, quando verso le 14.30 – come riporto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia – è scattato l'allarme.

Motociclista muore dopo un tamponamento

Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e fatto alzare in volo l'elisoccorso del Niguarda. I mezzi sono arrivati in codice rosso, considerata la gravità dell'incidente. Con loro, anche gli agenti della polizia locale di Settimo Milanese che hanno messo in sicurezza la zona e gestito i problemi di circolazione derivati. Secondo quanto raccolto, il motociclista è stato soccorso in arresto cardiaco ma purtroppo gli sforzi dei sanitari non sono serviti a nulla. Il personale medico del 118 infatti non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Nessuna grave conseguenza per l'autista del furgone tamponato, un uomo di 60 anni scosso dall'accaduto. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale intervenuti.

