Auto in contromano in superstrada si schianta contro un’altra macchina: tre feriti Un’auto ha percorso per qualche metro in contromano la superstrada Milano-Meda: alla guida c’era un ragazzo di 27 anni. Inevitabile l’impatto violento contro un’altra auto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Minuti di terrore quelli che hanno provato alcuni automobilista in viaggio sulla superstrada Milano-Meda nella serata di domenica 28 novembre. Un'auto all'altezza dello svincolo della Tangenziale Nord è uscita in contromano da un'area di servizio e ha percorso alcuni metri nel senso sbagliato di marcia. Purtroppo la sua corsa è finita quando è andata a schiantarsi frontalmente contro un'altra auto che sopraggiungeva in quel momento: l'impatto è stato inevitabile e violentissimo.

In gravi condizioni un uomo di 58 anni

Dalle prime informazioni lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle 23. Alla guida dell'auto che usciva contromano c'era un ragazzo di 27 anni alla guida delle sua Opel. Per motivi ancora da accertarsi è uscito dalla stazione di servizio dall'ingresso e non dall'uscita immettendosi così in superstrada in contromano. Dopo pochi secondi si è schiantato contro una Ypsilon con a bordo una coppia di coniugi: il marito di 58 e la moglie di 54 anni. L'impatto è stato violentissimo: gli altri automobilisti hanno immediatamente chiamato i soccorsi e in poco tempo si sono precipitati sul luogo dell'incidente tre ambulanze, un'automedica, oltre che a vigili del fuoco e polizia stradale di Milano. Dei tre il più grave è il 58enne portato all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni: dallo schianto ha riportato un grave trauma alla testa e al volto. Meno gravi le condizioni della donna e del 27enne, anche loro portati in ospedale ma in codice verde. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di chiarire quanto accaduto: sul ragazzo verranno effettuati tutti i test tossicologici del caso. Non è ancora chiaro infatti come sia stato possibile che non si sia accorto di aver imboccato la superstrada contromano.