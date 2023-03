Sequestrato Bambi, l’elefante del circo: “Costretto a vivere in un recinto troppo stretto” I Carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro l’elefante del circo Busnelli Niuman ad Asola (Mantova): l’animale, in base agli accertamenti, vivrebbe in uno spazio troppo angusto. L’ipotesi di maltrattamenti e la decisione del Tribunale, prevista per oggi.

L’elefantessa Bambi

Il nome dell'elefante è un omaggio al celebre cerbiattino Disney, anche se la sua storia ricorda più quella dell'altrettanto noto Dumbo. Anche Bambi infatti, come Dumbo, vive la sua vita in cattività, all'interno di un circo. E anche Bambi, purtroppo, avrebbe conosciuto maltrattamenti e privazioni.

"Poco spazio nel recinto del circo"

Questo almeno è il parere della Forestale di Asola (Mantova), che ha posto sotto sequestro l’elefante femmina del circo Busnelli Niuman, arrivato in zona solo una manciata di giorni fa: l'animale, in base agli accertamenti sul campo dei forestali, sarebbe infatti detenuto in uno spazio troppo angusto per la sua stazza e perché sia garantito il suo benessere. Da qui l'ipotesi di maltrattamenti, e il sequestro in base all’articolo 727 del codice penale.

Oggi la decisione del Tribunale di Mantova

Nella giornata di oggi il gip del Tribunale di Mantova Arianna Busato si pronuncerà sul sequestro dell’animale operato dai carabinieri: nel frattempo Bambi, che ha 54 anni, resterà nel suo recinto – ovvero il parcheggio di piazzale Aporti. Gli spettacoli del circo approdato ad Asola, intanto, sono in programma per il periodo compreso tra oggi, venerdì 10 marzo 2023, e lunedì prossimo 13 marzo 2023.

Il circo Busnelli Niuman

Il circo Busnelli Niuman, che ha piantato il primo tendone a strisce gialle e rosse nel lontano 1977, vanta una lunga tradizione familiare di clown, cavallerizzi e ballerine a cavallo, trapeziste e spettacoli di arte circense varia come l'angelo volante, le cinghie aeree, le verticali e tanti trucchi di illusionismo magico. Sempre circondati da animali di ogni genere – dalle tigri ai dalmata, dai pappagalli ai lama alpaca – a stretto contatto con i padroni di "casa".