Sequestrano e rapinano 2 ragazzi minacciandoli con un coltello: rubano anche il loro cucciolo di tre mesi Quattro ragazzi sono stati fermati con l’accusa di sequestro e rapina nei confronti di due giovani: avevano picchiato le vittime e si erano impossessati di tutto quello che avevano, persino di un cucciolo di cane di tre mesi.

Sono stati sequestrati e picchiati, poi derubati di soldi, smartphone, vestiti e persino del loro cane. Vittime di ore da incubo sono stati due egiziani, di 24 e 19 anni, che mercoledì sera avevano trascorso una serata nel centro di Milano. Avevano poi passato la notte nella ex Casa del Giovane in zona San Leonardo e qui la mattina successiva sono stati presi d'assalto da un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 24 anni finito ora in manette.

La ricostruzione della rapina

Stando alla ricostruzione dei fatti mercoledì sera le due vittime dopo aver trascorso una serata in piazza Duomo si sono accorte che era troppo tardi per salire su un treno e raggiungere la loro casa di Abbiategrasso. Così avevano accettato il consiglio di due ragazzi marocchini di andare alla ex Casa del Giovane e trascorrere la notte lì. E così è stato.

L'incubo è iniziato la mattina appena svegli. I due ragazzi egiziani sono stati aggrediti la mattina poco dopo le 8 quando si sono visti accerchiati da un gruppo di ragazzi che li hanno prima picchiati e poi minacciati con una pistola, coltelli e bottiglie di vetro rotte. Sono stati derubati di tutto quello che avevano: soldi, cellulari, i vestiti che indossavano e un cucciolo di cane di appena tre mesi. Dopo la rapina però sono stati per altre ore in ostaggio dei loro aguzzini fino a quando le due vittime non sono riuscite a scappare e a chiedere aiuto al custode della struttura che ha allertato le forze dell'ordine.

L'arresto dei rapinatori

La polizia intervenuta sul posto in pochi minuti si è subito messa alla ricerca dei malviventi: gli agenti della squadra investigativa del commissariato Bonola hanno bloccato sei ragazzi accompagnandoli in Questura. Durante le perquisizioni gli agenti hanno trovato una mazza di ferro con tracce di sangue, due coltelli a serramanico, uno dei telefoni cellulari rubati e il cucciolo di cane che è stato restituito alle vittime. Per quattro ragazzi è scattato il fermo: dovranno difendersi dall'accusa di rapina e sequestro di persona. Intanto i due ragazzi egiziani sono stati soccorsi e portati in ospedale dove sono usciti con 10 dieci giorni di prognosi.