Salvati dopo un viaggio infinito, dalla Serbia alla Brianza, nascosti in un camion tra una montagna di pneumatici. Sei giovani afgani, di cui quattro minorenni, sono stati salvati dai carabinieri dopo essere stati scoperti all'interno di un mezzo pesante a Caponago (Monza).

Sei migranti trovati a Monza nascosti in un camion

A dare l'allarme e allertare le forze dell'ordine, nella serata di giovedì scorso, è stato l'autista del mezzo, un cittadino macedone. Mentre aspettava di scaricare i pneumatici in una zona industriale, ha riferito ai carabinieri il conducente del mezzo, ha sentito delle voci provenire dall'interno del camion.

Il viaggio dalla Serbia all'Italia tra gli pneumatici

Sul posto sono intervenuti i militari e i soccorritori del 118 per verificare le loro condizioni di salute. I militari in seguito hanno potuto ricostruire la storia dei sei migranti, che erano in viaggio da otto mesi per arrivare in Europa, passando per la Serbia e per il campo profughi di Bogovadja. Quindi l'ultima tratta fino a Monza, sepolti tra gli pneumatici.

Due affidati al sistema Sprar, i minorenni in case di accoglienza

Dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri, i due maggiorenni sono stati inseriti nello Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. I quattro minori sono stati accompagnati in case di accoglienza su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano. Resta da capire se abbiano intrapreso da soli il viaggio, riuscendo a salire sul camion di nascosto per conto proprio, o se si siano appoggiati a una rete di trafficanti che ha organizzato il loro viaggio.