in foto: Il frame del video dell’incidente di Segrate (Fonte: Facebook)

Un post su Facebook per cercare un pirata della strada: è questa l'idea della polizia locale di Segrate, in provincia di Milano che venerdì 9 ottobre ha postato sulla propria pagina il frame di un video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, installate nella zona dove è avvenuto l'incidente.

L'appello su Facebook della polizia locale per trovare il responsabile dell'incidente

L'immagine ritrae un uomo a terra con la sua moto e una macchina bianca. Nonostante i video, la polizia non è riuscita ancora a identificare l'automobilista che oltre a essere responsabile dell'incidente, è accusato di omissione di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto alle ore 14 di venerdì 9 ottobre in via Rugacesio a pochi passi dall'isola ecologica in direzione di Pioltello. Dopo l'impatto, il guidatore è fuggito lasciando il motociclista a terra. Il 47enne fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta la polizia locale che dopo aver preso possesso delle immagini delle videocamere, ha pensato bene di "velocizzare" le indagini chiedendo aiuto ai cittadini e agli utenti di Facebook che così potranno vestire i panni di agenti di polizia. Adesso, infatti, è caccia social alla donna o uomo responsabile dell'incidente. Nel post pubblicato dai vigili si legge: "Chiunque abbia visto o abbia informazioni a riguardo, è pregato di mettersi in contatto con noi. Si richiede la condivisione del post per la massima diffusone 02.26931920 ". L'idea ha riscosso già molto successo tra i cittadini, considerato che la foto è stata condivisa da più di 400 persone.