Una ragazza di circa 20 anni è finita al Pronto Soccorso la notte scorsa a Pavia, dopo essere stata centrata da una secchiata di acqua e probabilmente detersivo mentre si trovava in strada con alcuni amici. Sull'episodio sono in corso accertamenti, e le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alla finestra da cui è stato lanciato il liquido, ma a quanto sembra si sarebbe trattato della reazione di un residente esasperato dagli schiamazzi in strada, che in questo modo avrebbe cercato di allontanare i giovani dall'edificio.

Era da poco passata la mezzanotte di oggi, la ragazza era in strada con altri ragazzi. Colpita al volto, ha riferito di avere sentito un odore strano e di provare bruciore agli occhi, da qui l'ipotesi che nel secchio non ci fosse soltanto acqua ma anche del detersivo, forse della candeggina. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. La ventenne, preoccupata, è stata accompagnata al Pronto Soccorso di Voghera, dove i sanitari hanno appurato che il liquido non aveva causato lesioni gravi; la ragazza è stata trattenuta per gli accertamenti del caso ma sta bene. Nonostante ciò, i militari stanno cercando di risalire all'abitazione da cui è partita la secchiata, non ancora individuata, soprattutto per capire cosa contenesse il liquido.

L'indagine vera e propria potrà essere avviata nel caso la giovane decida di sporgere querela: in assenza di lesioni gravi, infatti, non si procede d'ufficio. La vicenda, secondo questa ricostruzione, si inquadrerebbe nel clima di tensione che spesso si registra nelle notti della movida anche in provincia di Pavia.