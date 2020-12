Aveva favorito quattro imprenditori edili riducendo per loro il rischio di sanzioni amministrative. In cambio, avrebbe ricevuto del denaro sotto forma di sponsorizzazioni per la carriera sportiva del figlio, impegnato nel mondo dei motori. È finito in manette per corruzione Gabriele Fersini, ex comandante della Polstrada di Seregno, paese in provincia di Monza e Brianza. Oltre a lui sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare altre sette persone su richiesta del tribunale di Monza, la mattina di mercoledì 16 dicembre.

Indagati anche altri due ex poliziotti

Oltre all'ex comandante sono ora sotto indagine anche altri due ex poliziotti della Polstrada, sempre di Seregno, distaccamento ora chiuso dopo l'accorpamento con Monza. Secondo gli inquirenti, il sostituto procuratore Salvatore Bellomo e la dottoressa Michela Versini, i due avrebbero collaborato anche con un avvocato di Milano, mettendolo in contatto con soggetti intenzionati a presentare ricorso contro sanzioni firmate dagli stessi agenti: i clienti erano stati multati perché beccati alla guida ubriachi o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Gli ex poliziotti poi agevolavano l'avvocato servendosi delle informazioni contenute nel database dei ministero dell'Interno. In cambio dallo studio legale ricevevano una quota della parcella.

Perquisizione a casa degli indagati

Così per gli 8 indagati sono scattate le custodie cautelari: due delle quali in carcere, cinque agli arresti domiciliari e un obbligo di firma. Dopo gli arresti sono state eseguite le perquisizioni nelle case e nei luoghi di lavoro delle persone coinvolte. Oltre che nella casa di un ulteriore soggetto connesso all’attività agonistica del figlio dell’ex comandante. Ora gli indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti ai giudici.