"Se non te ne vai, ti scanno": Max Laudadio preso a calci e pugni da un presunto truffatore a Milano Max Laudadio è stato preso a calci e pugni da un presunto truffatore a Milano. L'inviato di Striscia La Notizia lo aveva incontrato per chiedergli conto delle accuse mosse da alcuni clienti.

A cura di Enrico Spaccini

Frame da Striscia La Notizia

L'inviato di Striscia La Notizia, Max Laudadio, è stato aggredito durante un servizio nella periferia di Milano. Come è stato possibile vedere nella puntata del programma di Canale 5 andato in onda nella serata di ieri, lunedì 23 settembre, Laudadio si stava occupando di un uomo che, attraverso canali social, si offre per alcuni lavori domestici da artigiano ma che, dopo aver intascato gli anticipi, scompare con una scusa. Mentre l'inviato gli stava chiedendo conto di quelle accuse, l'uomo lo ha minacciato e lo ha preso a calci e pugni, tanto da farlo finire in pronto soccorso.

"Ha preso l'anticipo ed è sparito"

Prima di andare direttamente dall'artigiano, Laudadio ha raccolto le testimonianze di alcune persone che si sarebbero rivolte a lui per alcuni lavori all'interno delle proprie case o per sgomberi vari, a Milano e nell'hinterland. "Ha preso 2.100 euro di anticipo per dei lavori che doveva fare e non l'ho più sentito", racconta un uomo. "I lavori che doveva fare per noi avevano un valore di 9mila euro, ne ha fatti per circa 6mila, neanche tanto bene, ed è sparito", spiega una donna. Un altro presunto cliente dice di averlo già denunciato per truffa e minaccia: "Per messaggio mi diceva che qualora lo avessi denunciato mi sarebbe venuto a prendere sotto casa", ha affermato.

Con altri clienti, invece, l'artigiano sosteneva di non poter continuare più i lavori dicendo una volta di essere stato colto da un infarto e di dover essere andato in ospedale, oppure di avere problemi di diabete. A tutti, però, inviava sempre la stessa foto di lui disteso sul lettino di un ospedale. Così, dopo aver raccolto queste testimonianze, Laudadio si è finto un cliente e ha contattato l'uomo attraverso uno degli annunci che lui stesso pubblicava in alcuni gruppi Facebook.

L'aggressione a Max Laudadio

L'inviato di Striscia La Notizia è riuscito a raggiungere l'artigiano accusato dei raggiri e ha iniziato a chiedergli conto di quelle storie che lo riguardavano. All'inizio l'uomo ha provato a ignorare Laudadio, dirigendosi vero la sua auto parcheggiata davanti a un palazzo residenziale. Poco dopo, però, ha spintonato l'inviato e lo ha minacciato: "Se non te ne vai, ti scanno". Alle parole sono seguite i fatti, con l'uomo che ha iniziato a prenderlo a pugni e calci, facendo anche cadere Laudadio, e a provocarlo: "Reagisci".

A chiamare la polizia è stato proprio l'artigiano, ma nonostante la presenza degli agenti ha continuato ad aggredire Laudadio e il resto della troupe. Il servizio si conclude con l'artigiano che discute con i poliziotti e l'inviato di Striscia La Notizia che si fa medicare in pronto soccorso per le contusioni subite.