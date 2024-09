video suggerito

Chiede ad alcuni ragazzi di abbassare il volume della musica, ma gli rompono due costole a calci Un 47enne è stato aggredito a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) per aver chiesto a un gruppo di ragazzi di abbassare il volume della musica. Uno di questi, in particolare, lo avrebbe insultato e preso a calci e pugni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 47enne è stato aggredito e picchiato da un ragazzo al quale aveva chiesto di abbassare il volume della musica. È accaduto poco prima della mezzanotte di sabato 21 settembre nell'ingresso di un palazzo Gescal (Gestione case per i lavoratori) di Sant'Angelo Lodigiano (in provincia di Lodi). L'uomo, che ha riportato la frattura di un paio di costole oltre ad altre ferite, ha dichiarato che nelle prossime ore presenterà denuncia ai carabinieri.

Stando a quanto raccontato dal fratello della vittima e riportato dal quotidiano Il Cittadino, il pestaggio è avvenuto intorno alle 23:30 quando il 47enne stava raggiungendo l'abitazione dei genitori alle case Gescal. All'ingresso del palazzo avrebbe incrociato un gruppo di giovani che stavano ascoltando la musica ad alto volume. Allora, l'uomo avrebbe chiesto loro di abbassarlo vista l'ora tarda.

Di fronte a quella richiesta, sarebbe nata una discussione con alcuni di quei ragazzi, in particolare uno descritto come di probabile origine nordafricana. Questo si sarebbe avvicinato al 47enne con fare minaccioso, insultandolo e poi colpendolo con calci e pugni. L'uomo non avrebbe reagito, ma sarebbe riuscito ad allontanarsi dopo diversi colpi.

Il 47enne, che ha riportato la frattura di due costole, ha annunciato che nelle prossime ore si recherà dai carabinieri per presentare denuncia. Nel frattempo, è stato reso noto che l'amministrazione comunale aveva già organizzato per il prossimo giovedì un sopralluogo con i tecnici Aler per pianificare nuovi investimenti anche sulla sicurezza.