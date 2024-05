video suggerito

Scuola pubblica di Varese non paga per mesi i supplenti: “Nessuno ci aiuta, i risparmi sono finiti” All’Istituto Verri di Busto Arsizio (Varese) la situazione peggiora di mese in mese: dirigente, vice preside, presidente del Consiglio d’Istituto sono in aspettativa non retribuita o hanno dato le dimissioni. Alcune docenti sono ancora in attesa di ricevere lo stipendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Le rate dei miei stipendi risultano ancora come risorse in corso di assegnazione e nessuno sa darmi risposte o aiutarmi": a raccontarlo a Fanpage.it è la docente, partita dalla Puglia, che alcuni mesi fa ha denunciato sempre attraverso la nostra redazione di non aver ricevuto alcuno stipendio durante il periodo di insegnamento all'Istituto Professionale Di Stato Pietro Verri di Busto Arsizio (Varese).

La donna attualmente è in congedo parentale per alcune esigenze familiari ed è in attesa di ricevere le retribuzioni di febbraio, marzo e aprile scorso: "Lo stipendio di gennaio sarà liquidato oggi. Mancheranno però tutti gli altri nonostante i ripetuti solleciti. Sembrerebbe che sia tutto bloccato, anche se mi è stato detto che i fondi sono stati stanziati. Non ho parole per esprimere il disagio che mi dà questo periodo".

L'insegnante è madre di un bimbo di 22 mesi: "Non voglio accusare nessuno, ma voglio solo avere i miei soldi e mettere una pietra sopra su una situazione che mi sta logorando. Per di più, io ho insegnato in due scuole. Una delle due mi ha sempre pagata fino al mese scorso, ora mi risulta bloccata anche la rata del secondo istituto. Anche in questo caso, le risorse sono ancora in corso di assegnazione. I risparmi stanno finendo. Andiamo a lavorare non solo per una soddisfazione personale, ma anche per guadagnare".

Un'altra docente ha spiegato di essere ancora in attesa di alcuni stipendi: "Per riuscire a farmi pagare, ho dovuto fare un atto di resistenza molto forte. Il 24 aprile era terminato il mio contratto e ancora non avevano autorizzato nessuna rata. Dopo che a marzo ho ricevuto le mensilità di ottobre e novembre, ho inviato una diffida legale e ho subordinato l'accettazione della proroga. Questo ha fatto sbloccare qualche autorizzazione: ho ricevuto una piccola parte della mensilità di gennaio, una di febbraio e una di marzo che dovrei ricevere entro fine maggio. È stato anche autorizzato il pagamento di aprile. Restano ancora da saldare dicembre e gran parte di gennaio. Sostengono che ci sia un problema informatico. La situazione è vergognosa".

La situazione all'interno dell'Istituto non sembrerebbe delle più rosee.

La preside è in aspettativa non retribuita mentre la vicepreside, una collaboratrice e il presidente del consiglio d'Istituto, hanno rassegnato le dimissioni. All'origine ci sono alcuni episodi non molto chiari: nei mesi scorsi, proprio contro la dirigente scolastica, era stato appeso uno striscione con una poesia offensiva. Non solo: si sarebbe rotto un tubo nel tetto della segreteria amministrativa che avrebbe allagato gli uffici. Alcuni documenti che erano all'interno sarebbero addirittura spariti.

Dal Provveditorato di Varese è stato spiegato che a settembre arriverà una nuova dirigente: la soluzione non sembrerebbe però soddisfare insegnanti e genitori che ritengono come il problema sia più complesso. È stato anche interpellato l'ispettorato del lavoro che non possono interferire trattandosi di un ente pubblico.

E proprio per cercare di trovare una soluzione che nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro con il sindaco di Busto Arsizio. Secondo quanto riferisce a Fanpage.it una di loro il primo cittadino, pur non potendo intervenire direttamente nella questione, ha assicurato che presto contatterà il provveditore competente.