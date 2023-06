Scoppia una rissa tra 60 persone a Milano, almeno 5 i feriti da arma da taglio Almeno 60 persone sono rimaste coinvolte in una rissa nel tardo pomeriggio di lunedì 19 giugno. I carabinieri sono intervenuti nel quartiere di Porta Romana a Milano per riportare la calma. Tutto sarebbe nato per un litigio per futili motivi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Circa 60 persone sono rimaste coinvolte in una rissa in via Faa di Bruno a Milano, poco lontano dal quartiere di Porta Romana, nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 19 giugno. I carabinieri sono ancora al lavoro per riportare la calma. Da una prima ricostruzione, pare che la violenza sia scaturita per un litigio per futili motivi. La discussione ha via via coinvolto sempre più persone, per lo più di etnia rom o originari dell'Est Europa.

Al momento, sono stati segnalati almeno cinque feriti. Tra questi, alcuni avrebbero riportato ferite da arma da taglio. Anche i sanitari sono al lavoro prestando soccorso ai presenti.

Articolo in aggiornamento