Scoppia una lite per una bottiglia di birra: feriti due uomini Due uomini, di 25 e 35 anni, sono finiti in ospedale al termine di un’accesa lite per futili motivi: la violenza è scoppiata a causa di una bottiglia di birra.

A cura di Giorgia Venturini

Ci sarebbe una bottiglia di birra contesa alla base di una lite tra due uomini nel Monzese. Stando alle prime informazioni, i due uomini, di 25 e 35 anni, entrambi di origine straniera, sono finiti in ospedale al termine di un’accesa lite per futili motivi. Prima la lite solo verbale e poi sono arrivate anche alle mani.

La violenza dopo una lite nel bar

I due erano probabilmente ubriachi e così in poco tempo sono arrivati alle mani. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112: in poco tempo sul posto si sono precipitati i carabinieri di Monza e i medici e paramedici del 118 con due ambulanze.

In via Ghilini i militari hanno trovato in gravi condizioni il più giovane dei due uomini: il 25enne come riporta Mb News – è finito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Anche per il 35enne è stato necessario il ricovero in ospedale in codice verde. In ospedale a Cinisello Balsamo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Intanto i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire passaggio per passaggio cosa sia successo.

Uomo di 45 anni ucciso a colpi di pistola

Nella tarda serata di ieri domenica 23 ottobre, un uomo di 45 anni è morto per alcune ferite da arma da fuoco. Cosa sia successo è ancora tutto da capire: l'omicidio è accaduto poco dopo le 23.30 a Cornaredo, nei pressi della rotonda all’intersezione tra via Varese e via della Repubblica.

A trovare l'auto e l'uomo ferito sono stati i carabinieri della zona allertati da alcuni residente che hanno sentito dei colpi da arma da fuoco. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno trovato il 45enne a bordo della sua auto in fin di vita. Subito l'urgente trasporto in ospedale dove l'uomo purtroppo è morto poco dopo.