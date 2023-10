Scoppia un incendio nel fienile di un allevamento: distrutto un intero casolare nel Milanese Il fienile di una società agricola che si occupa di allevamenti per produzione di latte a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, ha preso fuoco nella mattinata di oggi sabato 14 ottobre: ancora sconosciute le cause dell’incendio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un ampio incendio è scoppiato nel fienile di via Don Primo Mazzolari 13 a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. A prendere fuoco sono stati 700 metri quadrati: le fiamme sono divampate velocemente distruggendo l'intero casolare di una società agricola che si occupa di allevamenti per produzione di latte.

Paura per gli animali dell'allevamento presente nelle vicine stalle. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che sono ancora impegnati a spegnare l'incendio: "Ci vorranno ancora alcune ore per domare le fiamme per la presenza del fieno che continua ad alimentare le lingue di fuoco", fanno sapere in una nota. Fortunatamente non risultano persone e animali feriti dalle fiamme.

Tutta la zona intanto è stata messa in sicurezza. Restano ancora sconosciute le cause dell'incendio: una volta spento il fuoco si procederà con le indagini approfondite. Intanto sul posto è intervenuto anche il personale del gruppo operativo speciale movimento terra.