Incendio in un allevamento di tacchini: migliaia di animali morti Nel pomeriggio di oggi venerdì 20 ottobre un allevamento di tacchini ha preso fuoco a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia: purtroppo migliaia e migliaia di animali sono morti nell’incendio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia in un capannone di Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia. Qui un capannone che ospitava un allevamento di tacchini ha preso fuoco coinvolgendo purtroppo migliaia e migliaia di animali. Tanti i danni anche alla struttura. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: le forze dell'ordine sono al lavoro per capire le cause delle fiamme.

Sul posto nel pomeriggio di oggi venerdì 20 ottobre sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pavia e i Vigili del Fuoco Volontari di Mede e Robbio. Hanno lavorato utilizzando anche un'autoscala e con due mezzi in supporto dal Comando di Milano. Purtroppo non è stato possibile salvare tutti gli animali.