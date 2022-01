Scoppia un incendio in una villetta a Meda: muore una donna, grave il marito Questa mattina un incendio è scoppiato in una villetta a Meda, in provincia di Monza, causando la morte di una donna di 84 anni per gravi ustioni. In gravissime condizioni per intossicazione il marito.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia questa mattina a Meda, in provincia di Monza e Brianza. In una villetta di via Oberdan è divampato un incendio che ha provocato la morte di una donna di 84 anni. Trasportato in ospedale in codice rosso per intossicazione invece il marito di 91 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri. Nulla purtroppo sono serviti i tentativi di rianimare la donna.

L'incendio scoppiato in cucina

Stando alle prime informazioni rilasciate dai carabinieri della Compagnia di Seregno, i fatti sono accaduti questa mattina verso le 9.45 in un'abitazione monofamiliare su due livelli: l'incendio si è sviluppato dalla cucina. Le cause sono molto probabilmente connesse all'accumulo disordinato di grossi quantitativi di materiale cartaceo. La donna è rimasta vittima nell'incendio a causa delle gravi ustioni riportate su parte del corpo. Resta gravissimo invece il marito, rimasto intossicato: si trova ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Seregno e di Desio che in poco tempo hanno spento le fiamme: la villette subito dopo la tragedia è stata posta sotto sequestro, saranno le indagini dei carabinieri a capire con esattezza quanto accaduto.

Donna di 36 anni muore in un incendio a Milano

Solo lo scorso 5 gennaio un'altra donna è rimasta vittima di un incendio nella sua casa a Milano in via Giorgio Stephenson a Milano, nell'area nord occidentale della città, tra Quarto Oggiaro e Certosa: nulla sono serviti i soccorsi per una donna di 36 anni. La tragedia è avvenuta verso le 23.30 e ha coinvolto un piano rialzato al civico 16. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi automezzi, che sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme. Sono stati i pompieri, una volta che si sono fatti largo tra le fiamme, a trovare il corpo della donna purtroppo già parzialmente carbonizzato. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a svelare quanto accaduto e soprattuto le cause dell'incendio.