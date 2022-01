Incendio in casa a Milano, donna di 36 anni muore carbonizzata A fuoco un appartamento in via George Stephenson, tra Quarto Oggiaro e Certosa. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di archivio

Incendio in un appartamento in via Giorgio Stephenson a Milano, nell'area nord occidentale della città, tra Quarto Oggiaro e Certosa, morta carbonizzata una donna di 36 anni. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, attorno alle ore 23,30. Coinvolto un appartamento che si trova ad un piano rialzato al civico numero 16. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi automezzi, che sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme. Affiancati dagli agenti della Polizia di Stato e dal personale medico-sanitario dell'ambulanza del 118. Proprio i pompieri, quando sono riusciti a farsi largo tra le fiamme e ad entrare nell'appartamento, hanno ritrovato il corpo della donna, purtroppo ormai senza vita e parzialmente carbonizzato.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che sta cercando, in collaborazione con i vigili del fuoco, di capire quale possa essere stata l'origine dell'incendio. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la porta di casa fosse chiusa dall'interno, ma senza mandate. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista e sono in corso i rilievi per recuperare elementi che possano essere utili a chiarire la vicenda. La vicenda ha molto scosso la comunità del quartiere nord-occidentale milanese, nella zona della Certosa.

Sempre nella mattinata di ieri, una donna di 72 anni è morta in un altro incendio in casa in via Sottocorna ad Albino, in Val Seriana, provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco e personale sanitario oltre ai carabinieri di Clusone. Sul posto si sono quindi precipitati i vigili del fuoco di Bergamo, quelli di Dalmine e anche una squadra di volontari da Gazzaniga, paese poco distante da Albino. Con i pompieri, sono arrivati anche i mezzi di soccorso del 118 insieme al personale medico che, una volta appurata la presenza della donna all'interno dell'abitazione, hanno tentato in tutti i modi di soccorrerla.