Scoppia un incendio in un deposito bancali: inagibile tutta la struttura Un deposito bancali in via Nilde Iotti 31 a Pieve Emanuele, alle porte di Milano, è stato avvolto dalla fiamme: sul posto i vigili del fuoco che hanno dichiarato la struttura inagibile.

A cura di Giorgia Venturini

Un grande incendio è scoppiato in un deposito bancali in via Nilde Iotti 31 a Pieve Emanuele, alle porte di Milano. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che sono subito intervenuti a bloccare le fiamme: la paura è che l'incendio potesse propagarsi in altri capannoni.

Sul posto sono intervenuti sette mezzi dei vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Pieve Emanuele. Durante le operazioni di spegnimento sono stati accertati gravi danni alla struttura giudicata inagibile. Fortunatamente non risultano persone ferite. Ora non resta che capire quale sia stata la causa delle fiamme.