video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento a Busto Arsizio, morto intossicato 68enne con disabilità Un 68enne è morto intossicato dal fumo dell’incendio scoppiato nel suo appartamento a Busto Arsizio (Varese). I soccorritori lo avevano trovato privo di sensi sdraiato in cucina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'appartamento andato a fuoco a Busto Arsizio (foto da vigili del fuoco)

Era stato trovato privo di sensi sdraiato sul pavimento della sua cucina il 68enne che viveva nell'appartamento del condominio di via San Michele a Busto Arsizio (in provincia di Varese) che è andato a fuoco nelle prime ore di oggi, giovedì 19 settembre. L'uomo, con problemi di disabilità, era stato rianimato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dove, però, è deceduto poco dopo il suo arrivo per insufficienza respiratoria causata dal fumo che aveva inalato nell'incendio. La polizia di Stato sta indagando sull'origine del rogo, anche se al momento sarebbe esclusa l'ipotesi del gesto volontario e anche la responsabilità di terzi.

L'allarme è scattato intorno alle 5 del 19 settembre. La chiamata ai soccorsi parlava di un principio d'incendio in una palazzina di via San Michele, poco lontano dal centro storico della città, e del fumo che si vedeva uscire dalle finestre di un appartamento al primo piano.

I vigili del fuoco sono intervenuti con gli autorespiratori, mentre i sanitari hanno soccorso il 68enne. L'uomo si trovava sdraiato a terra in cucina, privo di sensi. Dopo averlo rianimato, i soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio. A causa del fumo inalato, le sue condizioni erano apparse subito gravissime e poco dopo è deceduto.

I pompieri hanno svolto le prime indagini per comprendere le cause del rogo. Sul posto, poi, sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato del Commissariato cittadino. Al momento non sarebbe stato trovato nulla che non faccia pensare a un incidente domestico o a un guasto di qualche tipo. Nel frattempo, l'intera struttura è stata posta sotto sequestro e dichiarata inagile.