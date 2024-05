video suggerito

Scoppia un incendio in casa, uomo trovato senza vita in bagno: i vicini hanno provato a spegnere le fiamme Giuseppe Sardella è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Verdellino (Bergamo) andato a fuoco nella serata del 30 maggio. I vicini hanno provato a spengere le fiamme prima dell'arrivo del vigili del fuoco. Il 78enne sarebbe deceduto per soffocamento.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 78enne è stato trovato senza vita nel suo appartamento nella serata di ieri, giovedì 30 maggio, in un appartamento del complesso ‘Le Quattro Torri' di Verdellino (in provincia di Bergamo). La sua casa era andata a fuoco, ma i vigili del fuoco lo hanno recuperato chiuso in bagno vicino alla vasca. Sul corpo non c'erano tracce evidenti di bruciature, per cui si ipotizza che la morte sia avvenuta per soffocamento. Alcuni vicini avevano provato a estinguere il rogo prima dell'arrivo dei pompieri, senza però riuscirci. Le forze dell'ordine ora indagano per risalire alle cause dell'incendio, forse esploso in seguito a un incidente domestico.

La vittima si chiamava Giuseppe Sardella. Il 78enne viveva ormai da tempo solo in un appartamento al secondo piano della torre C del complesso ‘Le Quattro Torri'. L'incendio è divampato intorno alle 21:30 del 30 maggio, probabilmente partito dalla zona soggiorno. Un vicino di casa dell'anziano ha notato dal cortile condominiale il fumo uscire dalla finestra dell'appartamento. Dopo aver chiamato i soccorsi, insieme ad altre persone ha provato a intervenire.

Come riportato dal Corriere della Sera, passando dal terrazzo, alcuni residenti sono riusciti a creare un varco in una porta finestra di Sardella. Non molto ampio, ma sufficiente per introdurre un manicotto d'acqua e contenere le fiamme. I vigili del fuoco di Dalmine, dalla centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio e Madone, infine, hanno provveduto a estinguere l'incendio.

Sardella è stato trovato senza vita vicino alla vasca da bagno. Probabilmente deceduto a causa del fumo inalato. I carabinieri sono al lavoro per risalire alle cause dell'incendio. Durante l'intervento dei pompieri, la palazzina è stata evacuata per circa quattro ore. Le varie famiglie hanno potuto fare rientro in casa, dato che le fiamme avrebbero danneggiato solo l'abitazione di Sardella.