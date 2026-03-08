Scoppia un incendio e rimane intrappolata da fumo e fiamme in casa nel Pavese, 80enne salvata dai carabinieri

I carabinieri di Voghera (Pavia) hanno salvato un’80enne rimasta intrappolata in casa a causa di un incendio. Fumo e fiamme avevano bloccato l’ingresso dell’abitazione.

L’incendio a Bagnaria

Una donna di 80 anni è stara tratta in salvo dall'incendio che era scoppiato all'interno casetta degli attrezzi e che stava bloccando l'ingresso della sua abitazione a Bagnaria (in provincia di Pavia) da una pattuglia dei carabinieri che passava lì per caso durante un controllo. Come riportato dai militari della Compagnia di Voghera, a catturare la loro attenzione era stata un'alta e densa colonna di fumo scuro che si stava alzando poco lontano dalla strada principale. Al loro arrivo, il fumo aveva bloccato la porta d'ingresso, imprigionando l'anziana in casa. I carabinieri, però, sono riusciti a raggiungerla passando dal retro e, di fatto, salvandola. I vigili del fuoco si sono occupati poi di estinguere il rogo, evitando che potesse propagarsi nelle abitazioni vicine.

Una Gazzella dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile stava effettuando un normale servizio d’istituto, percorrendo le strade della valle da Voghera a Varzi. Arrivati nel territorio comunale di Bagnaria, però, i carabinieri hanno notato una colonna di fumo che si stava alzando da un'abitazione e hanno deciso di intervenire. Una volta arrivati sul posto, hanno visto che un incendio era divampato all'interno della casetta degli attrezzi che si trovava nel giardino della casa. Il fumo, però, stava bloccando la porta d'ingresso principale dell'abitazione intrappolando così la proprietaria 80enne.

A quel punto, i carabinieri hanno preso un paio di cesoie e, tranciando un varco nella recinzione esterna, sono riusciti a raggiungere il retro del palazzo e a far uscire così l'anziana in sicurezza. L'80enne è stata, poi, visitata dal personale del 118, che ha disposto il suo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Varzi a scopo precauzionale. Le sue condizioni, infatti, non sono preoccupanti.

Nel frattempo, le squadre dei vigili del fuoco hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando così che le fiamme potessero intaccare la struttura principale o le abitazioni vicine.