Scoppia un incendio all’hotel Mercure in centro a Bergamo: quattro persone intossicate

A cura di Giorgia Venturini

Questa mattina 26 marzo poco prima delle 10 è scoppiato un incendio all'Hotel Mercure, all’angolo tra via Paleocapa e viale Papa Giovanni XXIII, in centro a Bergamo. Ancora da capire le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Fortunatamente, stando a quello che riporta l'Eco di Bergamo, la struttura è stata tutta evacuata in poco tempo. A prendere fuoco inizialmente sarebbe stata la porta al pianoterra dell'albergo che ha provocato molto fumo all'interno dell'edificio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118: sono state soccorse tre persone, rimaste intossicate in maniere live fortunatamente. Tutti sono stati fatti uscire e stanno continuando in questi minuti i lavori di messa in sicurezza dell'intera struttura.