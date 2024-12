Scoppia nella notte un incendio in un campo di giostrai: quattro roulotte avvolte dalle fiamme

video suggerito

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di sabato 28 dicembre in via Pace a Rho, alle porte di Milano, colpendo quattro roulotte di una famiglia di giostrai.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per una famiglia di giostrai a Rho, in provincia di Milano. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, un incendio è scoppiato nella tarda serata di sabato 28 dicembre in via Pace colpendo quattro roulotte che sono andate distrutte. Fortunatamente subito sono intervenuti i soccorsi e nessuno è rimasto ferito o intossicato.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul luogo dell'incendio. Si tratta di un'area dove da qualche anno vivono alcune famiglie di giostrai. Ora resta da capire come sia scoppiato l'incendio. Al momento si sa per certo che i pompieri ci hanno impiegato circa 3 ore per spegnere le fiamme: c'è voluto tempo per mettere in sicurezza l'intera zona. Si procederà oggi 30 dicembre con tutte le verifiche del caso.