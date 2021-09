Scontro tra una ciclista e un camion in Val Brembilla, 33enne trasportata in elisoccorso in ospedale Un incidente ha coinvolto una ciclista e un camion in Val Brembilla, nella Bergamasca. Questo pomeriggio, poco prima delle 16 una 33enne a bordo della sua bici è stata urtata da un camion. I medici e i paramedici intervenuti sul posto l’hanno trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

A cura di Simona Buscaglia

Brutto incidente oggi pomeriggio, poco prima delle 16, in Val Brembilla, nella Bergamasca. Sulla strada provinciale 24 una ciclista è stata urtata da un camion. Le condizioni sono subite sembrate serie ai medici e paramedici del 118 intervenuti sul posto, ma la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Grave scontro tra una bici e un camion

Una ciclista di 33 anni è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in seguito a uno scontro con un camion avvenuto in Val Brembilla, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riferito dall'Areu (agenzia regionale emergenza urgenza), la donna nell'impatto ha riportato un trauma cranico e toracico, oltre a un trauma alla schiena e a un braccio. Per le lesioni riportate è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

Altro incidente nella Bergamasca dopo il maxi tamponamento

Sempre oggi la provincia di Bergamo è stata teatro di un altro incidente. Un maxi tamponamento a Martinengo ha coinvolto cinque persone che sono rimaste ferite, per fortuna tutte in modo non grave. Tra loro anche un ragazzino di 14 anni. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio per svolgere i rilievi. L'allarme alla centrale operativa dell'Areu è arrivato poco dopo le 13. L'incidente si è verificato lungo la strada statale 498. Tutte e tre le auto coinvolte nello scontro stavano viaggiando in direzione di Romano. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada.