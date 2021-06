È rimasto gravemente ferito un uomo di 51 anni alla guida di un monopattino elettrico che si è scontrato con un camion in via Litta Modignani a Milano. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 29 giugno. Il 51enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. In base alle prime informazioni ottenute, avrebbe riportato dei gravi traumi alle gambe.

Non ancora chiara la dinamica dell'incidente

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 16.45. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Litta Modignani e via Bovisasca. Il 51enne si trovava con il monopattino a destra del mezzo pesante ed entrambi stavano andando verso via Amoretti. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, si sarebbero scontrati.

L'uomo trasportato d'urgenza in ospedale

Una volta ricevuta la segnalazione, sul posto sono stati inviati gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica: al 51enne sono state date tutte le cure necessarie, ma viste le sue condizioni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. L'uomo sembrerebbe essere stato ricoverato per dei traumi agli arti. L'autista del camion non avrebbe riportato nessuna ferita. Oltre al personale medico, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso. L'obiettivo è quello di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Oltre ad avere ascoltato alcuni testimoni, è possibile che venga richiesto di visionare le immagini delle telecamere di sicurezza installate in zona.